京都・南丹市で小学生の男子が行方不明となってから2週間となった6日、学校では保護者説明会が開かれました。安達結希さん（11）は3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなりました。同じ小学校に通う児童：性格が良くて、とにかくとてもやさしい子でした。早く見つかってほしい。6日、安達さんが通う小学校では、午後7時から同学年の児童の保護者を対象に説明会が開かれ、開始前には保護者が次々と敷地