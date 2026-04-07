夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（３１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が６日、都内で引退会見を行い「すごく幸せなスケート人生を歩めた」と振り返った。真摯に競技と向き合い、周囲も舌を巻くほどのストイックさで数々の歴史を樹立。重圧から解放されたエースは、次なる世界に旅立つ。現役最後のレースとなった３月の世界選手権ではオールラウンド部門で３位。激闘を終えたば