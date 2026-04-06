ねぐせ。が4月16日(木)17時より、渋谷某所にてフリーライブを開催することを発表した。先週より、ねぐせ。の公式SNSにて暗号のような謎めいた投稿が3つ投稿されており、リスナーの間では憶測が多く飛び交っていた中、本日その答え合わせとして、フリーライブを開催することを発表した。ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、どんな形態でどんなセットリストで開催されるのか、そして詳細な場所に関しては、渋谷ということ以外