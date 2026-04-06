核兵器の廃絶や世界平和を訴え活動する「高校生平和大使」の募集が今年も始まりました。 高校生平和大使は核廃絶を求める署名を集め、国連に届ける活動などを行っていて、８年連続でノーベル平和賞の候補にノミネートされています。 第２９代の募集は広島では６日から始まり、来月１０日に選考が行われ、広島からは３人、全国で約２５人が選出される予定です。 高校生平和大使派遣委員会 小早川健共同代表「広島の