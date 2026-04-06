劇団ひとりとホラン千秋がMCを務めるカンテレ・フジテレビ系『究極ジャッジ！ドリームメニュー』が13日午後10時に放送される。ゲストの野呂佳代、“激推しサポーター”の河合郁人、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）がスタジオに登場し、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）がVTR出演する。【番組カット】楽しそう！ホラン千秋の隣で満面の笑みを見せる劇団ひとり同番組は、国民的チェーン店の看板メニューを、利益度外視の価格設定で