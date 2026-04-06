4月9日（木）から5月3日（日）まで、東京・飯田橋のアートスペース「Roll」にて中村昇写真展 「染谷有香 赤いアルバム」が開催される。1970年代から集英社の社員カメラマンとして『Seventeen』や『週刊プレイボーイ』などの雑誌を主戦場にし、定年退職後もグラビアの最前線で活躍を続けている写真家・中村昇。2月に発売された俳優・染谷有香の最新ヌード写真集『赤いアルバム 2015-2025』をもとにした本展は、中村が新たに写真をセ