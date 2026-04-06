しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶどん亭」は、4月3日(金)より全31店舗にて、平日(月〜金)16時まで限定で販売している日替わりランチメニューをリニューアルした。価格は税込1,078円から。【画像を見る】日替わりランチのラインアップ５種をすべて画像で見る今回のリニューアルでは、どん亭らしい“鍋仕立て”にこだわり、ごはんと香の物が付いた満足度の高い鍋膳として提供。ごはんはお替り自由で、手軽さと満足感を兼ね備え