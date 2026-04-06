Threadsで話題となっていた、卒業式で友人から贈られた「野菜ブーケ」で存在感を見せていたブロッコリー。野菜売り場でもすっかり定番となったブロッコリーだが、2026年4月から、農林水産省が定める国民生活に重要な「指定野菜」に追加された。指定野菜の追加は、約50年ぶりとなるという。【図】ブロッコリーの一生* * * * * * *ブロッコリーが「指定野菜」に2026年4月から、農林水産省が定める国民生活に重要な「指定野菜」に、ブ