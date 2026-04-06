◇ア・リーグエンゼルス─マリナーズ（2026年4月5日アナハイム）エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が5日（日本時間6日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・中堅」で先発出場。8回の第5打席で左手に死球を受け負傷交代するアクシデントに見舞われた。6─5の8回1死三塁で相手4番手・レグミナの2球目、94・2マイル（約151・6キロ）の直球が左手を直撃。痛みのあまり顔をゆがめた。すぐにトレーナーらが駆けつけ、状