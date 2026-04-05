AKB48が5日、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にて「AKB48 春コンサート2026 『私たちだけじゃダメですか︖』Part2︓Kokokara」および「Part３︓Beyond」の昼夜2公演を開催した。4⽇・5⽇の2⽇間⾏った「私たちだけじゃダメですか︖」3公演は、「Again」「Kokokara」「Beyond」のテーマに沿った3部構成となっており、本⽇の公演では、21年⽬のAKB48が“