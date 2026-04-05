婚活カウンセラーの来島美幸さんが代表を務めるオンライン完結型の結婚相談所「Presia」が、婚活経験のある20〜50代の男女200人を対象に「婚活における第一印象に関する意識調査2026」を行い、その一環で調べた「第一印象において重要視する要素」の結果をランキングで公開しています。【えー】生々しい体験談がいくつも…「第一印象が最悪だった」エピソードも！調査は、2026年3月にSUNCOREと共同でインターネットで実施。