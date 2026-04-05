婚活カウンセラーの来島美幸さんが代表を務めるオンライン完結型の結婚相談所「Presia」が、婚活経験のある20〜50代の男女200人を対象に「婚活における第一印象に関する意識調査2026」を行い、その一環で調べた「第一印象において重要視する要素」の結果をランキングで公開しています。

【えー】生々しい体験談がいくつも… 「第一印象が最悪だった」エピソードも！

調査は、2026年3月にSUNCOREと共同でインターネットで実施。ランキングは「第一印象において重要視する要素」を1〜3位まで回答をもらい、1位が3ポイント、2位が2ポイント、3位が1ポイントという加重スコアで集計。

婚活経験者200人に、「第一印象で、『ナシ（恋愛対象外）』と判定した経験はありますか？」と質問すると、全体の93.5％が「ある」と回答。男女共に93.5％という結果で、全く一緒だったということです。年代別に見ると、20代が90.9％、30代が95.1％、40代が95.9％、50代が88.0％となっており、婚活経験を重ねるほどナシ判定の経験率が高まる傾向が見られたということです。

続いて、「第一印象において重要視する要素」を聞いたところ、3位は「顔」（174ポイント）、2位は「礼儀・マナー」（240ポイント）、1位は「身だしなみ」（266ポイント）という結果でした。

男性の結果では、3位が「話しやすさ」（61ポイント）、2位が「礼儀・マナー」（65ポイント）、1位が「顔」（66ポイント）。一方の女性では、3位が「顔」（108ポイント）、2位が「礼儀・マナー」（175ポイント）、1位が「身だしなみ」（227ポイント）でした。女性の約4人に3人が第一印象で「身だしなみ」を重要視しており、「顔」の2倍以上のスコアに。また、男性では「愛嬌」が40ポイントで4位にランクイン。女性のランキングでは8位にとどまっており、男性が女性に求める“かわいらしさ”や“親しみやすさ”が、女性自身の意識とズレている可能性もうかがえたということです。

来島さんは調査結果を受けて、「婚活経験者の93.5%が第一印象で「ナシ判定」をした経験があるという結果は、婚活において第一印象がいかに決定的であるかを物語っています。特に注目すべきは、第一印象で大事なことの1位が『身だしなみ』、2位が『礼儀・マナー』であり、『顔』は3位にとどまったという点です。これは、容姿に自信がない方にとって大きな希望と言えるのではないでしょうか。『顔』は変えられなくても、『身だしなみ』と『礼儀・マナー』は今日から意識できるものです」とコメント。

さらに、「『出会いの数』ではなく『出会いの質』を高めることが、婚活成功の鍵です。本調査が、婚活中の方にとって第一印象を見直すきっかけになれば幸いです」とメッセージも送っています。