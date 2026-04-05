＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンド。高橋彩華、荒木優奈、仲村果乃がトータル8アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー5繰り返し）へと持ち込まれている。【写真】天を仰ぎながらホールアウトする菅楓華黄金世代の高橋はツアー通算3勝目がかかる。対する20歳の荒木、24歳の仲村は2勝目を狙う。菅