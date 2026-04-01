4月1日午前10時6分ごろ、関東地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内で観測された地震は以下の通りです。【震度1】 富士市・富士宮市・御殿場市・小山町・伊豆の国市・熱海市・伊豆市・東伊豆町・松崎町・西伊豆町この地震の震源地は茨城県南部。震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。