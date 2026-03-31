俳優の高島礼子（61）が投稿した無防備な自撮りショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】高島礼子“水着姿の女子会”や無防備な自撮りショットこれまでにもInstagramで、「女子会in大磯」と紹介した神奈川県の温泉・スパ施設での水着動画や、「スイーツ食い倒れ旅」「ひとりカフェ」など、プライベートの様子を公開してきた高島。無防備な自撮りショットに反響29日の投稿では、「恒例の北区の飛鳥山公園。毎年