「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭と智弁学園が決勝に備えて球場入り。大阪桐蔭・西谷監督と智弁学園・小坂監督が握手し、言葉を交わす様子もあった。近畿大会でもたびたび顔を合わせ、２１年のセンバツでは智弁学園が勝利。試合前の対談でもジョークを発するなど、お互いよく知る間柄だ。スタメンも発表され、大阪桐蔭は２年生左腕の川本、智弁学園はエース杉本が先発。大阪桐蔭