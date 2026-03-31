■「民間投資」から一転、「国家予算」投入へジャカルタ―バンドン間を結ぶ高速鉄道「Whoosh（以下、ウーシュ）」について、インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領の方針が物議を呼んでいる。このほど、中国から借り入れた建設資金の返済（利払い等）に国家予算を投入する方針を固めたからだ。プラボウォ・スビアント大統領（写真＝Ministry of State Secretariat／PD Indonesian Government／Wikimedia Commons）これまでも