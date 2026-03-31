千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。3月29日（日）の同番組では、カリスマ芸人が事務所の大御所MCの“現在”について言及する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、芸人界に存在する“イジっていいのかわからない話”をきしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。スタジオゲストに柏木由紀を迎え、鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将