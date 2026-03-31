ヒューリックホテルマネジメントは、「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」を2025年12月20日に開業した。建物は地下1階、地上20階建ての複合施設「HULIC SQUARE SAPPORO」。客室は11階から20階までに配置し、定員が1人から4人までの8タイプ全172室を設ける。室内は北海道の大地と札幌の景観色をモチーフにした色彩と素材を用いたデザインとする。館内には、飲み物を楽しめるロビーラウンジ、宿泊者限定の大浴場、飲み物・スイーツ・有