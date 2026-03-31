攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第62回は、柏レイソルの古賀太陽だ。前編では柏のレイソルのポゼッションスタイルやリカルド・ロドリゲス監督について語ってもらった。後編ではまず、「バイタルエリア」に対する考え方を訊いた。――◆――◆――守ることに関して言うと、僕が一番大事にしているのは認知。あとは未然に防ぐこ