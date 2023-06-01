4月8日にリリースされる、乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」について、新たに新曲として赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」の収録が決定、本日より先行配信がスタートし、Music Videoも合わせて公開された。【動画】乃木坂46「君ばかり」MV赤えんぴつは設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』と、日村勇紀が演じるギター『ひーとん』からなる、バナナマンの2人がコント内で