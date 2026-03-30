「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」小学部＆中学女子部の結果ボーイズリーグの「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」は29日に小学生の部の準決勝と決勝、中学生女子の部の決勝が東京・大田スタジアムなどで行われ、小学生の部は東広島ボーイズが3年ぶり2度目の優勝を飾った。初開催となった中学生女子の部は、関西女子選抜が初代女王に輝いた。中学生の部は31日に決勝が行われる。東広島ボー