「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」小学部＆中学女子部の結果

ボーイズリーグの「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」は29日に小学生の部の準決勝と決勝、中学生女子の部の決勝が東京・大田スタジアムなどで行われ、小学生の部は東広島ボーイズが3年ぶり2度目の優勝を飾った。初開催となった中学生女子の部は、関西女子選抜が初代女王に輝いた。中学生の部は31日に決勝が行われる。

東広島ボーイズは決勝で勝呂ボーイズと対戦。16-8で勝ち、栄冠を手にした。初回に3点を先制したが、その裏に7点を奪われた。しかし、3回に藤田大智、河上晃大が連続本塁打を放つと、村上稜空と吉本将人が連続二塁打、林拓磨にも本塁打が飛び出すなど、この回9得点の猛攻で勝負を決めた。

関西女子選抜は決勝で、中日本女子選抜に7-0で完勝した。初回に上田あおいの適時打で先制。2回には川上瑚麻希の安打を足がかりに鳥井彩夏梨、上田、瀬戸川星、田邉由芽の5本の長短打を集め3点を挙げた。さらに3回に1点、6回には高岡心愛の適時打などで2点を加え、コールド勝ちを収めた。高岡は5回69球を投げ、2安打無失点の好投を見せた。

小学の部は東広島の河上晃大、中学女子の部は関西女子選抜の鳥井彩夏梨が「スターゼンMVP賞」に輝いた。

◎小学生の部結果

〇決勝

東広島 309 13 16

勝呂 700 10 8

（東）松井、藤田、下宮、石原、藤田-吉本

（勝）宮崎、水村-須長、小島

本塁打：藤田、河上、林（東）

三塁打：村上（東）、町田、榎本（勝）

二塁打：村上2、吉本、藤田、河上2、下宮（東）、宮崎（勝）

〇準決勝

東広島 10-2 深谷

大阪柴島 3-6 勝呂

〇予選リーグ

・グループA（深谷が決勝トーナメント進出）

深谷 8-1 津

津 1-13 堺中央

堺中央 5-7 深谷

・グループB（大阪柴島が決勝トーナメント進出）

松山 3-5 富士見

富士見 5-5 大阪柴島

大阪柴島 9-0 松山

・グループC（東広島が決勝トーナメント進出）

埼玉新座 3-10 大阪泉州

大阪泉州 2-3 東広島

東広島 7-4 埼玉新座

・グループD（勝呂が決勝トーナメント進出）

和歌山橋本 2-9 勝呂

勝呂 4-3 愛知豊橋

愛知豊橋 6-10 和歌山橋本

◎女子中学生の部結果

〇決勝

中日本女子選抜 000 000 0

関西女子選抜 131 002 7

（中）宮城、伊藤、刀祢-尾本

（関）高岡、柴田-瀬戸川

二塁打：鳥井、田邉、瀬戸川（関）

〇準決勝

関西女子選抜 7-0 九州女子選抜

東日本女子選抜 1-5 中日本女子選抜

〇予選リーグ

・グループA（九州女子選抜と東日本女子選抜が決勝トーナメント進出）

京葉 7-9 東日本女子選抜

九州女子選抜 8-0 京葉

東日本女子選抜 4-5 九州女子選抜

・グループB（中日本女子選抜と関西女子選抜が決勝トーナメント進出）

関西女子選抜 6-1 中四国女子選抜

中四国女子選抜 2-1 中日本女子選抜

中日本女子選抜 3-0 関西女子選抜（First-Pitch編集部）