関西女子選抜が“初代女王” 小学は東広島が3年ぶり2度目V…ボーイズ春季全国大会結果
「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」小学部＆中学女子部の結果
ボーイズリーグの「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」は29日に小学生の部の準決勝と決勝、中学生女子の部の決勝が東京・大田スタジアムなどで行われ、小学生の部は東広島ボーイズが3年ぶり2度目の優勝を飾った。初開催となった中学生女子の部は、関西女子選抜が初代女王に輝いた。中学生の部は31日に決勝が行われる。
東広島ボーイズは決勝で勝呂ボーイズと対戦。16-8で勝ち、栄冠を手にした。初回に3点を先制したが、その裏に7点を奪われた。しかし、3回に藤田大智、河上晃大が連続本塁打を放つと、村上稜空と吉本将人が連続二塁打、林拓磨にも本塁打が飛び出すなど、この回9得点の猛攻で勝負を決めた。
関西女子選抜は決勝で、中日本女子選抜に7-0で完勝した。初回に上田あおいの適時打で先制。2回には川上瑚麻希の安打を足がかりに鳥井彩夏梨、上田、瀬戸川星、田邉由芽の5本の長短打を集め3点を挙げた。さらに3回に1点、6回には高岡心愛の適時打などで2点を加え、コールド勝ちを収めた。高岡は5回69球を投げ、2安打無失点の好投を見せた。
小学の部は東広島の河上晃大、中学女子の部は関西女子選抜の鳥井彩夏梨が「スターゼンMVP賞」に輝いた。
◎小学生の部結果
〇決勝
東広島 309 13 16
勝呂 700 10 8
（東）松井、藤田、下宮、石原、藤田-吉本
（勝）宮崎、水村-須長、小島
本塁打：藤田、河上、林（東）
三塁打：村上（東）、町田、榎本（勝）
二塁打：村上2、吉本、藤田、河上2、下宮（東）、宮崎（勝）
〇準決勝
東広島 10-2 深谷
大阪柴島 3-6 勝呂
〇予選リーグ
・グループA（深谷が決勝トーナメント進出）
深谷 8-1 津
津 1-13 堺中央
堺中央 5-7 深谷
・グループB（大阪柴島が決勝トーナメント進出）
松山 3-5 富士見
富士見 5-5 大阪柴島
大阪柴島 9-0 松山
・グループC（東広島が決勝トーナメント進出）
埼玉新座 3-10 大阪泉州
大阪泉州 2-3 東広島
東広島 7-4 埼玉新座
・グループD（勝呂が決勝トーナメント進出）
和歌山橋本 2-9 勝呂
勝呂 4-3 愛知豊橋
愛知豊橋 6-10 和歌山橋本
◎女子中学生の部結果
〇決勝
中日本女子選抜 000 000 0
関西女子選抜 131 002 7
（中）宮城、伊藤、刀祢-尾本
（関）高岡、柴田-瀬戸川
二塁打：鳥井、田邉、瀬戸川（関）
〇準決勝
関西女子選抜 7-0 九州女子選抜
東日本女子選抜 1-5 中日本女子選抜
〇予選リーグ
・グループA（九州女子選抜と東日本女子選抜が決勝トーナメント進出）
京葉 7-9 東日本女子選抜
九州女子選抜 8-0 京葉
東日本女子選抜 4-5 九州女子選抜
・グループB（中日本女子選抜と関西女子選抜が決勝トーナメント進出）
関西女子選抜 6-1 中四国女子選抜
中四国女子選抜 2-1 中日本女子選抜
中日本女子選抜 3-0 関西女子選抜（First-Pitch編集部）