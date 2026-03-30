平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は、30日が最終日。シリーズ6強が激突した12R優勝戦は、圧倒的な1番人気に支持された1号艇の中野希一（26＝埼玉）がインから力強い先マイでライバルを寄せつけず快勝。24年10月の戸田ルーキーシリーズ以来、通算2度目の優勝を飾った。中野は「過去に3度、1号艇で優勝戦に乗ったけど全て勝てなかった。絶対に失敗できないという強い気持ちで臨んだ。足