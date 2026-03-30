渡部聖弥、こだわりの応援タオル制作の裏側西武の定番応援アイテム「プレイヤーズプリントフェイスタオル」に渡部聖弥外野手とタイラー・ネビン内野手が仲間入りした。渡部のタオルは「ライオンズのたくましさ」を表現したこだわりのデザイン。制作の裏側に迫った。1回目の打ち合わせで、渡部が出したデザインのリクエストは「ライオン」だった。「前回の『せいやんグッズ』はかわいいというか、ユーモアのある感じで作ったし