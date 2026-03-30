IF100は、バケットリストSNSアプリ『もし100』に登録された「やりたいこと」の累計が5万件を突破したことを受け、公開設定の39,077件を対象とした集計結果を公開した。みんなの「やりたい」が集まる場所 もし100○死ぬまでにやりたいことTOP10、「高所体験」や「裁判傍聴」がランクイン『もし100』に登録された公開リスト39,077件の集計結果、登録数ランキングの1位は「バンジージャンプ」(156件)、2位は「オーロラを見る」(146件)