記者会見する長崎みなとメディカルセンターの早川航一救命救急センター長＝30日午前、長崎市役所長崎市の長崎大病院など3病院は30日、救急搬送された人のうち、緊急性が認められなかった患者から7月以降、追加費用7700円を徴収すると発表した。医師や看護師らの負担を軽減し、地域医療の提供体制を維持する狙い。ほか2病院は、長崎みなとメディカルセンターと日本赤十字社長崎原爆病院。緊急性の有無は医師が判断する。治療費