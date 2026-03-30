「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年3月29日にXで、元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんらが出演することで注目を集めている新作恋愛リアリティショー「恋愛病院」（ABEMA）について、「俺にオファーあった」と明かした。「それをワンチャン言えちゃうところが高橋Pの強さ」発表資料によると、「恋愛病院」は、「仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組」。