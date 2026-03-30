女子ゴルフの脇元華が２９日に自身のインスタグラムを更新し「大好きな先輩優勝おめでとうさすがです！地元優勝」と投稿。宮崎県で開催された女子ゴルフ、「アクサ・レディース」（ＵＭＫＣＣ＝パー７２）で優勝した同郷の先輩、永峰咲希を祝福した。脇元は３日にトーナメント特別保障制度が適用され、ツアーを離脱。一度は復帰が発表され、地元開催のアクサ・レディースの出場を予定していたが、大会前に再びトーナメント