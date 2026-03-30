今週から4月に突入。進学や就職、転勤や転職で新しい生活を始めるという人も多いのではないでしょうか。忙しいとどうしても食事をおろそかにしがちですが、ここはしっかりと栄養を摂って、新たな環境に臨んでいきたいものです。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。2026年3月・4月の新商品5選まとめ(3月31日〜4月6日)ファミリーマート2026年3月・4月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できる