日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが3月29日、更新。新情報を“におわせる”投稿をし、注目されています。【画像】うぅーん、何に見える？コチラがマクドナルドの“におわせ”画像です！！気になる！！人気商品かコラボか…予想続々公式アカウントは、「ペリペリしたい人いますか？」とコメント。ミシン目のような模様が入った、オレンジ色の画像を投稿しています。投稿には、「うわっ、これは！」