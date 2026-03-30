日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが3月29日、更新。新情報を“におわせる”投稿をし、注目されています。

【画像】うぅーん、何に見える？ コチラがマクドナルドの“におわせ”画像です！！ 気になる！！

人気商品かコラボか…予想続々

公式アカウントは、「ペリペリしたい人いますか？」とコメント。ミシン目のような模様が入った、オレンジ色の画像を投稿しています。

投稿には、「うわっ、これは！」「ぺりぺりしたい」「したい、うずうず」という声が上がっています。「まさかベーコンポテトパイ？」「ベーコンポテトパイだろ？待ってました」「ベーコンポテトパイ食べたいな〜」と、1990年に初登場し、期間限定で販売される人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」の発売を予想する声も上がりました。

また、ミシン目のような模様が「鳥の足跡に見えるのは私だけかな〜」というという意見も見られました。「チョコボールコラボですか？」「キョロちゃんの足跡だ」と、「キョロちゃん」でおなじみ、森永製菓の人気菓子「チョコボール」とのコラボを予想するコメントも寄せられています。