乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が29日、自身のインスタグラムを更新。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報告し、袴姿で決めた“卒業ショット”を公開した。【写真】美しく咲き誇る桜をバックに…袴姿で晴れやかな笑顔を見せる川崎桜※3枚目〜川崎は「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます」と感謝いっぱい