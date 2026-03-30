豪華キャスト、話題の原作、衝撃展開。冬ドラマは粒ぞろいといわれる一方で「期待はずれ」の声もちらほら。そこで週刊女性は毎シーズン恒例、女性視聴者1000人に「よかった」ドラマをアンケート。2月上旬時点の中間ランキングとどう変わったのか─。【結果一覧】1000人が選ぶ「よかった」冬ドラマ最終ランキングTOP5役者に魅せられる「よかった」ドラマ「ヤスケンのクズっぷりが堂に入っていて癖になる」（千葉県・48歳）、「長