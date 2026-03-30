３月シリーズでブラジル代表に２−１で勝利したフランス代表は、その３日後の現地３月29日、コロンビア代表と対戦。３−１の快勝を収めた。フランスの大手紙『レキップ』は、「ドゥエとテュラムのコンビが活躍、レ・ブルーがブラジルに続きコロンビアを撃破」と見出しを打ち、試合を振り返った。「ちょうど８年前の今日、レ・ブルーは親善試合でハメス・ロドリゲスとそのチームメイトの猛追の末、コロンビアに敗れていた（２−