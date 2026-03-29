◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月29日ZOZOマリン）乃木坂46の野球好きメンバーで結成されたユニット「乃木坂野球部」（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）がスペシャルライブを行い、試合前のスタンドを盛り上げた。6人は背番号46のユニホームで登場、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露した。さらに千葉県出身の小川彩、柴