俳優の鈴木亮平が２８日、ＴＢＳ系「王様のブランチ」で、２９日放送の日曜劇場「リブート」最終回について、「続きは映画で…とかはない」と断言した。番組では、最終回直前ということで鈴木、戸田恵梨香、永瀬廉が見どころや、これまでの印象的なシーンなどを振り返った。２２日の放送のラストでは、夏海・一香（戸田恵梨香）は合六（北村有起哉）のレストランで捕まっており、早瀬・儀堂（鈴木亮平）は合六の部下である菊