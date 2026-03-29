男子の表彰式でメダルを掲げる（左から）2位の鍵山優真、優勝のイリア・マリニン、3位の佐藤駿＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権最終日は28日、プラハで行われ、男子はショートプログラム（SP）6位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストのフリーは2位と巻き返し、合計306.67点で2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に続いて銀メダルを獲得した。4度目の2位で、前回「銅」と合わせて出