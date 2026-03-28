現地3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー6R・ドバイゴールデンシャヒーン（G1・ダ1200m・12頭立て・1着賞金116万ドル＝約1億8000万円）に、日本からアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）が参戦、最下位12着に敗れた。【レース動画】坂井瑠＆アメリカンステージは着外…ドバイゴールデンシャヒーン地元ダークサフロンが連覇好スタート好ダッシュを見せたアメリカンステージは先行争いの