記事ポイント一般社団法人はれるが2026年度「表現教育プログラム」の実施園を公募現役アーティストが講師を務め、歌・楽器・身体表現で園児の非認知能力を育成園のブランディングや保育士のリフレッシュ・研修効果にも貢献 はれるが、プロのアーティストによる「表現教育プログラム」の2026年度パートナー園を公募しています。歌や楽器、身体表現を通じて園児の感性と自己肯定感を育むプログラムで、保育園・幼稚園・認定こど