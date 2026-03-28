大分県内では一足早く桜が満開を迎えた日田市のいいちこ日田蒸留所で「春の蔵開き」が開かれました。 県の内外から多くの家族連れなどが訪れ、桜を愛でながら自慢の酒やグルメを堪能していました。 ２８日の日中の最高気温は日田市で23．7度佐伯市宇目で24．2度まで上がり、県内では初夏の陽気となったところもありました。