“特級呪物”と格闘した日々。【写真】舞台挨拶中に感涙する池田朱那封鎖後のトー横を舞台に、居場所を求める若者たちの哀しき彷徨を描いた映画『東京逃避行』。行き場のない少女たちを歌舞伎町に誘い込む日和を、池田朱那（24）が演じている。脚本を手に取るのも嫌に暴力的な父親から逃れるために歌舞伎町で生きる日和は、“界隈バースト”を名乗ってSNS上で自伝的小説を公開。それに引き寄せられて歌舞伎町を訪れる少女たちを搾