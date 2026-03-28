NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（毎週月〜土曜 前7：45）が28日放送され、この日が最後の出演となる初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が、視聴者に感謝の思いを伝えた。【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェこの日は茨城・水戸市で行われた「ファミリーコンサート」の模様を放送後、秋元が自ら卒業を伝えた。「7年間、みんなと一緒に