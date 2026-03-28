『おかあさんといっしょ』“あづきおねえさん”秋元杏月が卒業 視聴者からは早くも“ロス”の声「無事に泣きました」「ずっと大好きだよ〜！」
NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』（毎週月〜土曜 前7：45）が28日放送され、この日が最後の出演となる初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が、視聴者に感謝の思いを伝えた。
【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ
この日は茨城・水戸市で行われた「ファミリーコンサート」の模様を放送後、秋元が自ら卒業を伝えた。「7年間、みんなと一緒に体操ができて、本当に楽しかったよ！大好きなみんなが、これからも笑顔で過ごせますように。みんな、ありがとう！」と満面の笑みで手を振った。
花田ゆういちろう、ながたまや、佐久本和夢ら秋元ともに番組を支えた出演者からも感謝の言葉が送られ、その言葉を聞いた秋元は「みんなと出会えたことが、一生の宝物だよ」と感謝した。
その後、来週の放送から“初代おどりのお姉さん”として出演するアンおねえさんことアンジェが登場。「踊ることがとっても大好き！みんなと体操するのも楽しみにしているよ！」と呼びかけ、最後は6人で「からだダンダン」「きんらきら ぽん」を披露した。
長年、番組内で親しまれた秋元の最後の出演に視聴者からも「はぁー、しばらくあづきおねえさんロスだな…」「娘は泣かず、私だけ泣いてしまった」「今日の放送は無事に泣きました」「あづきおねえさんずっと大好きだよ〜！」との反響が寄せられた。
秋元は1997年生まれ。愛知県出身。初代体操のお姉さんとして、2019年4月から同番組に出演していた。
【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ
この日は茨城・水戸市で行われた「ファミリーコンサート」の模様を放送後、秋元が自ら卒業を伝えた。「7年間、みんなと一緒に体操ができて、本当に楽しかったよ！大好きなみんなが、これからも笑顔で過ごせますように。みんな、ありがとう！」と満面の笑みで手を振った。
その後、来週の放送から“初代おどりのお姉さん”として出演するアンおねえさんことアンジェが登場。「踊ることがとっても大好き！みんなと体操するのも楽しみにしているよ！」と呼びかけ、最後は6人で「からだダンダン」「きんらきら ぽん」を披露した。
長年、番組内で親しまれた秋元の最後の出演に視聴者からも「はぁー、しばらくあづきおねえさんロスだな…」「娘は泣かず、私だけ泣いてしまった」「今日の放送は無事に泣きました」「あづきおねえさんずっと大好きだよ〜！」との反響が寄せられた。
秋元は1997年生まれ。愛知県出身。初代体操のお姉さんとして、2019年4月から同番組に出演していた。