『おかあさんといっしょ』“あづきおねえさん”秋元杏月が卒業 視聴者からは早くも“ロス”の声「無事に泣きました」「ずっと大好きだよ〜！」

『おかあさんといっしょ』“あづきおねえさん”秋元杏月が卒業 視聴者からは早くも“ロス”の声「無事に泣きました」「ずっと大好きだよ〜！」