俳優の永作博美（55）が、27日放送の『オオカミ少年特別版 スポッパ』（後7：00）に出演。浜田雅功と28年ぶりのテレビ共演を果たした。【写真】「このお2人が揃うの！胸熱！」“18年ぶり共演”永作博美＆松山ケンイチのオフ2ショット※2枚目番組では浜田と永作が28年ぶりのテレビ共演となったことを紹介。2人は隣に並んだ。前回共演した1998年放送のドラマ『ひとりぼっちの君に』のVTRが流れた。35歳だった浜田はコンビニ