俳優の森永悠希（29）が27日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された開幕戦「千葉ロッテマリーンズ VS. 埼玉西武ライオンズ」戦の始球式に登板した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」であるこの試合。ロッテ『キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム』のCMキャラクターを務める森永は、緊張の面持ちでマウ