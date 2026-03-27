■夜までやっているからゴルフ帰りに立ち寄れるゴルファーにとって、春はベストシーズンの到来を告げる特別な季節だ。早朝の清々しい空気の中で白球を追い、プレーを終えた後の充足感は何物にも代えがたい。そんなアクティブな1日の締めくくりとして楽しめそうな、「粋な休息所」が江戸の情緒が残る浅草に出現した。【写真】粋なデザインが光るPloom AURAの限定フロントパネル日本たばこ産業株式会社（JT）は、3月27日（金）〜4月5