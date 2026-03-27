お笑い芸人の東野幸治（58）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）がシャンプーやコーヒーを販売していることを暴露した。この日は、以前ひそかに思っていたことを話す企画「芸人矢印トーーク」の特別編「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が行われ、東野、西野、品川庄司・品川祐が集結した。アニメ映画「えんとつ町のプペル」の製作総指揮・原