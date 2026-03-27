お笑い芸人・バカリズム（50）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。日本テレビ「東野・岡村の旅猿27プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）をめぐり驚いた出来事を明かした。この日は、以前ひそかに思っていたことを話す企画「芸人矢印トーーク」の特別編「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が行われ、東野幸治、キングコング・西野亮廣、品川庄司・品川祐が集結。バカリズムも東野