株式会社ワークポートは、全国のビジネスパーソン742人（20代～40代・男女）を対象に、「2026年春の転職市場」に関するアンケート調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 人手不足でも求職者の約6割が「買い手市場」と回答。現状と実感にギャップ 8割以上が「選考が厳しくなった」と回答。「スキル・経験不足で不採用」の現実も 「4月